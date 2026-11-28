Coquimbo Unido extendió su racha invicta este sábado con un sólido 3-1 sobre Deportes Limache en el "Francisco Sánchez Rumoroso", por la penúltima fecha de la Liga de Primera, complicando las aspiraciones forasteras de clasificar por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana.

Pese a presentar una alineación alternativa pensando en la Copa Chile y contando ya con su pasaje a la Copa Libertadores por conquistar la Copa de la Liga, el dueño de casa impuso su ventaja temprana gracias a Benjamín Chandía (13').

Aunque la visita emparejó el trámite antes del descanso a través de César Fuentes (45+1'), en el complemento las modificaciones renovaron el ataque y permitieron la ventaja definitiva que concretó Luis Riveros tras una prolongada revisión del VAR por presunta posición de adelanto (58').

El conjunto "pirata" liquidó el compromiso mediante un penal convertido por Guido Vadalá (70') y manejó los minutos finales con holgura, instancia en la que el árbitro anuló por fuera de juego una nueva conquista de Francisco Salinas (75').

Con este resultado, Deportes Limache enlazó su tercera caída consecutiva y se mantuvo con 40 puntos en el sexto casillero antes de jugarse la vida frente a Deportes Concepción el 5 de diciembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).

Mientras que Coquimbo Unido alargó a siete sus duelos invicto y ahora se medirá ante Universidad de Chile este 3 de diciembre a las 18:00 (21:00 GMT) por Copa Chile, para luego cerrar el torneo ante O'Higgins.