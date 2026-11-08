Coquimbo Unido se metió en zona de Sudamericana con triunfo ante Audax

Coquimbo Unido se hizo fuerte en su visita a Audax Italiano y en el Estadio Municipal de La Florida se impuso por 0-1 para reforzar sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

El elenco pirata, aún vigente campeón del fútbol chileno, aprovechó la inspiración del argentino Guido Vadalá, quien a los 50 minutos marcó el único gol del partido con un disparo de fuera del área que terminó dando en un zaguero para descolocar al portero Tomás Ahumada.

De ahí en más, el conjunto dueño de casa intentó una reacción pero el conjunto de Hernán Caputto cerró líneas y se quedó con un triunfo que le permite llegar a los 38 puntos para situarse sexto, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, superando solo por diferencia de gol a Palestino.

Audax, en tanto, se estancó en las 30 unidades para mantenerse 13°, aún con cierto compromiso con la zona de descenso, dado que tiene siete puntos de ventaja (a falta de nueve por jugar) con Universidad de Concepción.