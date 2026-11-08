Sofofa: La reactivación "no solo es para las grandes empresas"

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, afirmó que el Gobierno puso "todas sus apuestas" en la megarreforma para reactivar el crecimiento económico del país, pero sostuvo que dicha ley "no lo resuelve todo" y "faltan más cosas".

En una entrevista con El Mercurio, la líder gremial se preguntó: "¿Cómo abordamos una contingencia compleja y nos hacemos cargo de la urgencia del empleo, con 1 millón de desempleados, y otros 1,5 millones que ni siquiera buscan trabajo, sin perder el motor del ADN empresarial, que es mirar al futuro y ver dónde están las oportunidades?".

Dada esta situación, "más que buscar dónde está el problema, hay que mirar dónde están las soluciones o qué tenemos que hacer distinto para revertirlo. Y ahí es donde veo una oportunidad de un gran acuerdo por esta emergencia laboral que estamos enfrentando y que afecta a muchas familias", afirmó Navarro.

Por ejemplo, "las soluciones pasan por mayor flexibilidad laboral: (permitir que) jóvenes hoy estudien y puedan trabajar; mujeres que puedan cuidar y al mismo tiempo trabajar; mayores de edad que no pueden trabajar jornadas de 40 horas y que podrían trabajar en un régimen mucho más flexible. Y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, discutirlo con sentido de urgencia", llamó la presidenta de la Sofofa.

También se requieren "más inversión y permisos ágiles"

Consultada sobre si el Ejecutivo cometió un error al poner sus fichas en la megarreforma para generar inversión y empleo, Navarro concordó que "pusieron las apuestas", pero enfatizó que "no mira mucho al pasado" y que la actualidad exige hacerse cargo de la cesantía.

De todos modos, reconoció que, si bien "dar mayor certeza a un inversionista es fundamental y también lo es tener un sistema tributario competitivo, esto no depende solo de una reforma, que no tendrá efectos en este momento. Son muchos los factores que inciden en el estado anímico para que Chile vuelva a despegar. Una megarreforma no lo resuelve todo. Todavía faltan cosas".

Entre ellas, es necesaria "más inversión y un permiso más ágil. Falta un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más ágil, aunque sí hemos avanzado en los permisos sectoriales, pero no es suficiente. También falta un mercado laboral más flexible", aseguró la empresaria.

"Hemos avanzado muchísimo (en mejorar las condiciones tributarias para invertir), pero las señales son también para la ciudadanía, para el que está buscando pega, para el que quiere tramitar un proyecto. Esto no solo es para las grandes empresas", sostuvo la líder de la Sofofa.