"Todo va a estar bien": Frase de Kast genera más decepción que esperanza

La frase "Todo va a estar bien", utilizada por el Presidente José Antonio Kast, genera decepción en un 46% de los encuestados, según los resultados de Agenda Criteria publicados este domingo 8 de noviembre.

Ante la consulta por las emociones que provoca el mensaje presidencial, un 30% mencionó rabia, un 21% esperanza y un 15% confianza. La pregunta permitía seleccionar más de una alternativa, por lo que los porcentajes no suman 100%.

La expresión ha acompañado a Kast desde sus campañas presidenciales y al cierre del proceso electoral que lo llevó a La Moneda.

Entre quienes declararon haber votado por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025, la esperanza fue la emoción más mencionada, con un 41%, seguida por la decepción, con un 32%, y la confianza, con un 31%.

El estudio también consultó por la capacidad del Ejecutivo para lograr que al país le vaya bien: un 68% lo consideró poco o nada capaz, frente a un 23% que lo evaluó como bastante o muy capaz. Otro 9% señaló no tenerlo claro.

Solo un 16% identifica un plan claro de seguridad

En materia de gestión, un 47% de los encuestados consideró que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando, cinco puntos más que en agosto, la última medición disponible sobre esta materia.

En contraste, un 16% afirmó que existe un plan claro, mientras un 28% sostuvo que el Ejecutivo tiene algunas ideas, pero no un plan definido. Un 9% respondió que no sabe.

La percepción de improvisación también alcanzó un 48% en generación de empleo y un 44% en crecimiento económico. En esas áreas, quienes identificaron un plan claro representaron un 17% y un 20%, respectivamente.

Respecto de octubre, la percepción de improvisación aumentó tres puntos en empleo y disminuyó uno en crecimiento económico.

Al evaluar el camino que sigue el Gobierno para enfrentar lo que ha descrito como una situación de emergencia, un 55% lo calificó como incorrecto y un 26% como correcto. En marzo, esas cifras eran de 43% y 39%, respectivamente.

Aprobación presidencial llega a 24%

La aprobación de Kast se situó en 24%, un punto menos que la semana anterior, mientras la desaprobación subió dos puntos y llegó a 67%. Un 9% declaró no saber.

En la medición de Criteria difundida el 1 de noviembre, el respaldo al Mandatario se ubicaba en 25% y el rechazo, en 65%.

La encuesta también registró una disminución de los atributos presidenciales respecto de mayo. Quienes consideran que Kast tiene las capacidades necesarias para el cargo pasaron de 50% a 36%, mientras la proporción que lo identifica como "el líder que Chile necesita" bajó de 42% a 26%.

Los atributos con mayor reconocimiento fueron "es trabajador", con un 48%, y "es directo, va de frente", con un 39%, aunque ambos retrocedieron respecto de mayo, en ocho y 14 puntos, respectivamente.

Ficha técnica

La encuesta Agenda Criteria se realizó entre el 5 y el 6 de noviembre de 2026, mediante cuestionarios autoadministrados a través de un panel online cerrado y certificado, con una muestra de 802 casos.

El estudio es cuantitativo y no probabilístico, con selección aleatoria dentro del panel y estratificación por cuotas. Su población objetivo corresponde a hombres y mujeres de 18 años o más, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes en todo Chile.

Los resultados fueron ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.