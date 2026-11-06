¿Cuándo y dónde ver el crucial duelo de Ñublense y Colo Colo?

Este domingo 8 de noviembre, Colo Colo visita a Ñublense en un trascendental partido para la Liga de Primera 2026, con la posibilidad de coronarse campeón del torneo.

El partido en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán arrancará a las 15:00 horas con arbitraje de Juan Lara. La transmisión televisiva será por TNT Sports Premium por TV cable y HBO Max vía streaming.

Los albos con un triunfo bajarán la estrella 35 sin depender de otros resultados: Si empata, necesitarán que Universidad de Chile cedan puntos ante Cobresal; y en caso de perder, el "Cacique" necesita que la U también caiga y que además Universidad Católica no derrote a Deportes Limache ese mismo día, pero a las 12:30.

Podrás seguir todas las emociones del importante duelo entre "diablos rojos" y el "popular" en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.