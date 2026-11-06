Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Nacional por ola de calor

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva nacional debido al pronóstico de altas temperaturas que se registrarán durante este fin de semana en la zona centro y sur de Chile, con registros que podrían empinarse hasta los 37 grados en la zona interior de la Región de Valparaíso.

La medida, coordinada a partir de los antecedentes técnicos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile), busca alinear las capacidades de monitoreo y respuesta del Estado frente a una seguidilla de jornadas marcadas por el calor.

"En Chile hemos venido observando un aumento sostenido de los episodios de calor extremo. Por eso desde Senapred, en forma anticipada, hemos declarado una alerta temprana preventiva nacional por calor, con el propósito de reforzar la vigilancia de nuestro territorio, coordinar a los organismos de respuesta y por sobre todo proteger la salud de las personas", precisó la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián.

En esta línea, también informó que "este fin de semana enfrentaremos el primer evento de altas temperaturas de la temporada, que afectará desde la Región de Atacama hasta La Araucanía".

Respecto a los puntos geográficos donde el calor se presentará con mayor rigor, la autoridad detalló que, "según la Dirección Meteorológica, los termómetros podrían alcanzar los 37 grados en la precordillera y valles de la Región de Valparaíso, mientras que en la Región Metropolitana los valores bordearían los 35 grados".

"Estas condiciones pueden provocar deshidratación o golpes de calor en las personas. Por ello, nuestra recomendación es que durante este fin de semana beban agua frecuentemente, incluso si no tienen sensación de sed", indicó Cebrián.

Finalmente, llamó a "no exponerse al sol ni hacer actividad física intensa entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, privilegiar la ropa ligera, usar protector solar y por ningún motivo dejar a personas ni mascotas al interior de vehículos cerrados".