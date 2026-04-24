¿Cuándo y dónde ver la visita del líder Limache a Audax Italiano por la Liga de Primera?

El líder de la Liga de Primera, Deportes Limache, visita a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 11 del torneo chileno, con la misión de permanecer firme en el primer lugar.

El duelo está programado para jugarse este viernes 24 de abril a las 20:30 horas (00:30 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de TNT Sports Premium y en el servicio de streaming HBO Max.

El cuadro "tomatero" viene de vencer con claridad a Universidad de Concepción por 3-0 y de quedar como puntero absoluto del torneo nacional tras la derrota de Colo Colo, aunque los "albos" tienen un partido pendiente.

Por su parte el conjunto itálico viene de sufrir una remontada y caer 3-2 frente a Huachipato. Además marcha en una incómoda posición que lo mantiene cerca del descenso.

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