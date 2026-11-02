D. Concepción cortó su mala racha y trepó a costa de un Palestino que volvió a enredarse

Luego de cuatro partidos, Deportes Concepción volvió a celebrar por la Liga de Primera con un 1-0 sobre Palestino en la fecha 26, reactivando el sueño de clasificar a Copa Sudamericana para la próxima temporada.

Penquistas y "árabes" animaron un duelo de excesivo estudio en la primera media hora. Pese a algunas aproximaciones, sobre todo por parte de la visita, la tónica fue la fricción y la falta de ideas en los metros finales.

La pelota detenida logró romper la igualdad: Mario Sandoval centró de tiro libre, Joaquín Larrivey saltó para pivotear y encontró a Fausto Grillo, autor del gol decisivo con una barrida en área chica a los 34'.

Guillermo Farré buscó cambiarle la cara a la escuadra tetracolor moviendo las piezas en el entretiempo y si bien el equipo ahogó en su zona del cambo al rival, el "León de Collao" se mantuvo ordenado en el fondo para repeler todo tipo de riesgo en las inmediaciones del guardameta Nicolás Araya.

Así, los dirigidos por Fernando Díaz no solo se alejaron de los puestos de descenso sino que además subieron al noveno puesto con 35 puntos, tres menos que Palestino.

Aunque el conjunto tetracolor es sexto y el último conjunto en puestos de copa, se ha complicado al totalizar cuatro duelos al hilo sin ganar: Huachipato (36), Coquimbo Unido (35) y Ñublense (35) también le pisan los talones.