Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago15.9°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

D. Concepción cortó su mala racha y trepó a costa de un Palestino que volvió a enredarse

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Los lilas se acercaron a los tretracolores en la poblada carrera por ir a Copa Sudamericana.

D. Concepción cortó su mala racha y trepó a costa de un Palestino que volvió a enredarse
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de cuatro partidos, Deportes Concepción volvió a celebrar por la Liga de Primera con un 1-0 sobre Palestino en la fecha 26, reactivando el sueño de clasificar a Copa Sudamericana para la próxima temporada.

Penquistas y "árabes" animaron un duelo de excesivo estudio en la primera media hora. Pese a algunas aproximaciones, sobre todo por parte de la visita, la tónica fue la fricción y la falta de ideas en los metros finales.

La pelota detenida logró romper la igualdad: Mario Sandoval centró de tiro libre, Joaquín Larrivey saltó para pivotear y encontró a Fausto Grillo, autor del gol decisivo con una barrida en área chica a los 34'.

Guillermo Farré buscó cambiarle la cara a la escuadra tetracolor moviendo las piezas en el entretiempo y si bien el equipo ahogó en su zona del cambo al rival, el "León de Collao" se mantuvo ordenado en el fondo para repeler todo tipo de riesgo en las inmediaciones del guardameta Nicolás Araya.

Así, los dirigidos por Fernando Díaz no solo se alejaron de los puestos de descenso sino que además subieron al noveno puesto con 35 puntos, tres menos que Palestino.

Aunque el conjunto tetracolor es sexto y el último conjunto en puestos de copa, se ha complicado al totalizar cuatro duelos al hilo sin ganar: Huachipato (36), Coquimbo Unido (35) y Ñublense (35) también le pisan los talones.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 26 58 +28 Libertadores
2 Universidad de Chile 26 48 +24 Libertadores
3 Universidad Católica 26 46 +16 Duelo Chile 4
4 Deportes Limache 26 40 +11 Sudamericana
5 Everton 26 40 +10 Sudamericana
6 Palestino 26 38 +3 Sudamericana
7 Huachipato 26 36 -5 -
8 Coquimbo Unido 26 35 +2 -
9 Deportes Concepción 26 35 -2 -
10 Ñublense 26 35 -9 -
11 Deportes La Serena 26 34 -3 -
12 O'Higgins 26 31 -9 -
13 Audax Italiano 26 30 -5 -
14 Cobresal 26 27 -10 -
15 U. de Concepción 26 23 -28 Descenso
16 Unión La Calera 25 21 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada