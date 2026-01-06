De Limache a La Cisterna: Delantero Nelson Da Siva fichó en Palestino
El atacante llegó tras su breve paso por Deportes Limache.
El atacante llegó tras su breve paso por Deportes Limache.
Este Martes, Palestino anunció a través de un simpático video al atacante argentino Nelson Da Silva y sumó su tercera incorporación para competir en la Primera División, y en Copa Sudamericana.
El jugador de 29 años llegó al cuadro "árabe" proveniente de Deportes Limache, club en el que la pasada temporada jugó 13 partidos y anotó tres goles.
Da Silva jugó gran parte de su carrera en tierras trasandinas, donde destacan su paso por equipos como All Boys y Olimpo.
El argentino se incorporó a Cesar Munder y Sebastián Gallegos como los nuevos refuerzos de los dirigidos por Cristián Muñoz.
En Limache fue puntal del ascenso de la B al fútbol de honor.