De Limache a La Cisterna: Delantero Nelson Da Siva fichó en Palestino

Este Martes, Palestino anunció a través de un simpático video al atacante argentino Nelson Da Silva y sumó su tercera incorporación para competir en la Primera División, y en Copa Sudamericana.

El jugador de 29 años llegó al cuadro "árabe" proveniente de Deportes Limache, club en el que la pasada temporada jugó 13 partidos y anotó tres goles.

Da Silva jugó gran parte de su carrera en tierras trasandinas, donde destacan su paso por equipos como All Boys y Olimpo.

El argentino se incorporó a Cesar Munder y Sebastián Gallegos como los nuevos refuerzos de los dirigidos por Cristián Muñoz.

En Limache fue puntal del ascenso de la B al fútbol de honor.