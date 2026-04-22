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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Delegación presidencial desestimó presencia de hinchas de la UC en el clásico universitario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a las intenciones iniciales de la autoridad, Germán Codina sostuvo que "temas de seguridad" impidieron el ingreso al Nacional.

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Pese a que durante este miércoles asomó la posibilidad en contar con hinchas de Universidad Católica en el clásico de este sábado 25 de abril ante Universidad de Chile, en el Nacional, todo terminó siendo descartado por la propia autoridad de Gobierno.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, dio pie atrás a su postura inicial: "Excepto que de aquí al fin de semana las circunstancias se modifiquen, lo más probable es que solamente contemos con hinchas de Universidad de Chile".

"Tratamos que el clásico contara con hinchas de Universidad Católica. No obstante, esto es algo que se dificultó por distintos temas de seguridad. Convocamos tanto a la ANFP como a la directiva de distintos clubes que quieran colaborar, y lo que queremos generar es una mesa donde podamos acordar medidas concretas", agregó.

Finalmente, Codina sostuvo: "Reitero mi instrucción de rediseñar cómo se enfrentan y cómo se articulan los distintos actores que participan de los eventos deportivos, sobre todo del fútbol".

"No es posible que se normalice que la única manera de evitar la violencia es que solo concurra hinchada de un equipo. Lo que demuestra una gran derrota; se instaló la idea de que no se respetan las diferencias ni al adversario", cerró.

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