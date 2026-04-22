Gobierno insistirá en contar con hinchas de U. Católica en el clásico universitario

El Gobierno buscará que el Clásico Universitario de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica cuente con presencia de hinchas visitantes, en una medida que apunta a reabrir de forma paulatina el acceso de ambas parcialidades en partidos de alta convocatoria.

En conversación con CNN Chile, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, explicó que la intención de las autoridades es permitir que al menos un grupo de fanáticos "cruzados" pueda asistir al Estadio Nacional para el encuentro válido por la fecha 11.

"Es importante recuperar el fútbol para las familias y eso significa que tenemos que volver a acostumbrarnos a que en los recintos, en los estadios, en los partidos de fútbol haya hinchas locales conviviendo también con hinchas de visita. Y ese es el esfuerzo que vamos a implementar desde la Región Metropolitana", señaló la autoridad.

Codina añadió que la idea es avanzar en esa línea ya desde este fin de semana, aunque reconoció que existen reparos desde el punto de vista de la seguridad. "Vamos a tratar de que ojalá algún grupo de personas hinchas de la Católica puedan concurrir al Estadio Nacional el fin de semana, pero también hemos visto que por medidas de seguridad se nos ha recomendado evitarlo en esta instancia", afirmó.

El delegado presidencial remarcó además que el objetivo de fondo es recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos y erradicar los hechos de violencia que han marcado al fútbol chileno en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que esperan la colaboración de todos los actores involucrados para concretar ese cambio.

"Espero que a futuro todos los actores colaboren para que podamos recuperar el fútbol para las familias y que no sea ese espacio deportivo un lugar condenado por el crimen, por aquellos que lamentablemente han hecho del fútbol un espacio violento. Lo que queremos es erradicar la violencia del fútbol y para eso necesitamos la colaboración de todos", cerró.