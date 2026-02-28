Deportes Concepción derribó a Coquimbo y celebró su primer triunfo en la Liga

En el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" Deportes Concepción puso fin a su sequía de regreso a la Primera División, pues en el marco de la quinta fecha venció a Coquimbo Unido por 1-0 y logró sumar de a tres por primera vez en el torneo.

Si bien los "piratas" lograron mayores aproximaciones, el "León de Collao" desequilibró el marcador gracias a una mano penal de Sebastián Cabrera que fue sancionada en el VAR.

Leonardo Valencia (14') concretó desde los "12 pasos" para el desahogo de los dirigidos por Patricio Almendra.

Coquimbo empujó en busca del empate, pero terminó transformando al arquero César Dutra en una de las figuras. El reestreno de Rodrigo Holgado tampoco bastó para el elenco de Hernán Caputto, pese a que el delantero casi anotó con una chilena.

Al minuto 90 el "Conce" arremetió con una contra letal que casi fue el 2-0, pero el arquero Diego Sánchez salió del área para bajar con falta a Aldrix Jara, ganándose la expulsión directa.

La tarjeta roja del "Mono" obligó al debut del joven portero Vicente Villegas, de 16 años, quien defendió el arco aurinegro en los últimos minutos tras reemplazar a Alejandro Camargo.

De esta manera, Deportes Concepción finalmente pudo festejar y alcanzó los cuatro puntos, mientras Coquimbo Unido sumó su segunda derrota al hilo y se quedó con seis unidades.