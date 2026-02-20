Deportes Concepción salvó en la agonía un empate ante Cobresal y sumó su primer punto en la Liga

Deportes Concepción rescató en la agonía un empate 1-1 frente a Cobresal en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por la cuarta fecha de la Liga 2026, y sumó su primer punto en lo que va del torneo.

El primer tiempo fue dominado por el "León de Collao", que generó las principales llegadas con peligro. En los "Mineros" se lució el guardameta Alejandro Santander, quien además le tapó un penal ejecutado por Carlos Escobar en la última jugada de la primera parte.

En el complemento del encuentro, el trámite del partido se equilibró y, sobre los minutos finales, el delantero chileno Steffan Pino (81') abrió el marcador a favor del conjunto nortino. Todo indicaba que Cobresal se llevaría los tres puntos, pero en los minutos adicionales, Jorge Henríquez (90+1') igualó el partido con un remate de media distancia.

Con este resultado, el cuadro lila tomó un respiro y sumó su primera unidad en la Liga de Primera, aunque sigue en la zona roja, ocupando el penúltimo lugar, a la espera del duelo que tendrá el colista Everton ante Audax Italiano el domingo.

Por su parte, los "Mineros" se mantienen en zona alta, y escalaron de forma transitoria hasta la tercera posición con siete puntos.

El siguiente partido de Deportes Concepción será de visita ante Coquimbo Unido el sábado 28 de febrero a las 12:00 horas, mientras que Cobresal recibe a Deportes La Serena el viernes 27 de febrero a las 18:00 horas.