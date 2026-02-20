Chile, un hub digital bajo la lupa: La tensión por los cables submarinos

Los cables submarinos de fibra óptica, que se perfilan como avances tecnológicos claves para que Chile se convierta en un punto estratégico de la conectividad global, han provocado este viernes un conflicto diplomático con Estados Unidos, que sancionó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la cartera por, supuestamente, "socavar la seguridad regional".

Esta medida, que ha generado una nota de protesta del Gobierno de Gabriel Boric y una reunión de emergencia en La Moneda, es calificada por expertos como "inusual" y con una profunda raíz geopolítica, lejos de ser una sanción por las posturas políticas del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con Lo que Queda Del Día de Cooperativa, Paz Zárate, abogada y experta en derecho internacional, afirmó que esto "no se trata de una medida usual. En el pasado esto se ha usado con mucho cuidado como sanción".

Asimismo, enfatizó que la acción corresponde "con una disputa geopolítica mucho más grande y elevada entre China y Estados Unidos".

Chile, en este escenario, se vería atrapado "entre medio de esta disputa tecnológica, estratégica, entre Estados Unidos y China", confirmando que "no es una sanción política ideológica, sino que es una disputa tecnológica y estratégica mayor".

Según se indicó, la acusación de Estados Unidos sugiere un "supuesto espionaje vinculado a este tipo de expansión de actividad comercial, a través de este proyecto de infraestructura que constituye ese cable".

Se refiere a un nuevo proyecto de cable submarino que podría unir la costa chilena con China, en un contexto donde el país ya contaría con el cable Humboldt, financiado por Google, lo que para EE.UU. haría innecesario un segundo cable, considerándolo una duplicación.

Zárate explicó que la señal es una mezcla de "una recomendación con una instrucción, con una alerta".

Humboldt Connect: Chile lidera la conectividad digital del pacífico sur con alianza Google

A mediados del año pasado, el Gobierno, a través de su empresa estatal Desarrollo País, y el gigante tecnológico Google formalizaron una asociación que da origen a la compañía Humboldt Connect.

Esta nueva entidad será la responsable de la activación y comercialización de la capacidad de fibra óptica del cable submarino Humboldt, una infraestructura pionera que establecerá una conexión directa entre Sudamérica y Oceanía, marcando un hito en la conectividad global y el desarrollo digital de la región.

Humboldt Connect gestionará hasta dos pares de fibra óptica submarina oscura, activando su capacidad a través de operadores especializados para su posterior comercialización a nivel mundial.

En la oportunidad, desde el Ejecutivo afirmaron que la conformación de esta empresa, con una inversión equitativa del 50% por parte de Desarrollo País y Google, "refuerza el objetivo estratégico de consolidar a Chile como un hub digital clave en el hemisferio sur".

"Esta infraestructura tiene el potencial de beneficiar a países vecinos como Argentina, Paraguay, Brasil y otros, facilitando su acceso a rutas digitales más diversificadas, seguras y eficientes", destacaron en el Gobierno, en junio pasado, sobre esta iniciativa.

Empresa china busca ser un desafío directo al proyecto Google-Humboldt

En tanto, durante el año pasado, la gigante estatal asiática China Mobile International buscó intensificar su ofensiva para establecer una nueva ruta de cable submarino en Chile, una iniciativa que propone conectar directamente Valparaíso con Hong Kong y que se perfila como una competencia directa al recientemente oficializado proyecto Humboldt.

China Mobile, a través de su unidad off-shore China Mobile International UK Limited, constituyó la sociedad CMI Chile SpA con un capital de 3 millones de dólares, evidenciando su interés formal en el mercado local.

Aunque inicialmente se presentaron como "presentaciones simples de la empresa" y para "conocer el mercado nacional", también propusieron la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo "servicios de aterrizaje de cables submarinos".

El proyecto chino busca revivir la idea original del cable transpacífico que Chile había explorado, antes de que consideraciones geopolíticas llevaran a un cambio de trazado y de socio para el Proyecto Humboldt.

Actualmente, el proyecto chino se encuentra en etapas para obtener las pertinencias ambientales y las concesiones marítimas necesarias. Por lo tanto, sigue en evaluación y no ha sido aprobado por el Gobierno.