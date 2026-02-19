Explosión en Renca genera gran incendio y deja al menos cuatro muertos

Una explosión registrada la mañana de este jueves en el sector caletera de la Ruta 5 al sur, en la comuna de Renca, derivó en un incendio de grandes proporciones que movilizó a múltiples unidades de emergencia.

Carabineros informó que el siniestro dejó 10 personas con lesiones de diversa consideración que fueron trasladados a los centros asistenciales más cercanos. Además, preliminarmente, la explosión dejó a cuatro personas fallecidas, según confirmó el Presidente Gabriel Boric.

Desde la Posta Central informaron que tres personas fueron ingresadas al centro asistencial, todas con más del 20% de su cuerpo quemado. Uno de ellos se encuentra en riesgo vital. El doctor Jorge Ibáñez, subdirector médico, categorizó a los asistidos en "estado grave".

De acuerdo con Transporte Informa de la Región Metropolitana, el hecho ocurrió a las 08:22 horas, mientras que Bomberos detalló que voluntarios trabajan en el combate del siniestro en la esquina de Los Atacameños con Avenida Fresia, y en Camino Lo Ruiz con Avenida Eduardo Frei Montalva, donde la estructura afectada alcanza hasta tres pisos.

El general de Carabineros Victor Vielma, informó que la emergencia se originó luego de que "un camión que transportaba gas, perdiera el control y colisionara contra un poste, provocando la explosión y un incendio que se propagó a la empresa y alcanzó a siete vehículos menores".

Producto de la situación, el tránsito se encuentra suspendido en General Velásquez al norte desde Dorsal, mientras que la Ruta 5 al norte presenta alta congestión desde el nudo Quilicura, en medio de un amplio despliegue de equipos de emergencia.