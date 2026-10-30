Deportes Limache recibe a Audax por la fecha 26 de la Liga de Primera
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Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.
Lunes 2 de noviembre
Viernes 30 de octubre
1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC); 5-1: 46' Jeison Fuentealba (UDEC); 6-1: 51' Joaquín Sosa (CC)
1-0: 63' Luis Riveros (COQ)
Sábado 31 de octubre
1-0: 43' Arnaldo Castillo (OHI)
Domingo 1 de noviembre
1-0: 3' Clemente Montes (UC)
1-0: 59' Juan Fuentes (CSL); 2-0: 72' Julián Brea (CSL); 2-1: 90+5' Hugo Magallanes (EVE); 2-2: 90+6' Josué Ovalle (EVE)