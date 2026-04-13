Diego Flores detalló los motivos de las expulsiones de Audax Italiano ante la UC

Tras la polémica generada por el arbitraje en la victoria por 4-3 de Universidad Católica sobre Audax Italiano, se dio a conocer el informe oficial del juez Diego Flores, donde detalló los motivos exactos que derivaron en las expulsiones de Marco Collao y Favián Loyola, además de la amonestación al técnico Gustavo Lema.

De acuerdo al reporte, la primera incidencia grave para el cuadro local ocurrió a los 75 minutos del encuentro, cuando el mediocampista Marco Collao, quien previamente había anotado el empate transitorio, abandonó la cancha por doble amonestación.

Según el escrito de Flores, el jugador recibió la segunda amarilla por "desaprobar con palabras o acciones; ser culpable de conducta antideportiva, por cortar un ataque prometedor mediante una mano sancionable".

La segunda expulsión, que desató la molestia de la parcialidad itálica, se produjo en el octavo minuto de adición (90'+8) y afectó al jugador Favián Loyola. En este caso, el colegiado argumentó roja directa por "ser culpable de juego brusco grave; en la disputa del balón, golpea a la altura de la rodilla de su adversario con uso de fuerza excesiva".

Además de los castigos dentro del terreno de juego, el informe también consignó una tarjeta amarilla para el entrenador del conjunto de La Florida, Gustavo Lema.