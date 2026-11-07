Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[En vivo] Coquimbo Unido vence a Audax en La Florida
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Autor: Redacción Cooperativa
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Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.
Domingo 8 de noviembre
1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).
0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).
1-0: 65' Diego Rubio (DLS)
0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)