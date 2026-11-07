Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[En vivo] La U vence a Cobresal en El Teniente por la fecha 27 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.
Domingo 8 de noviembre
1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).
0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).
0-1: 14' Arturo Vidal (CC); 1-1: 29' Lucas Molina (ÑUB)
1-0: 14' Steffan Pino, en contra (UCH)
1-0: 65' Diego Rubio (DLS)
0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)