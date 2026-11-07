[En vivo] La U vence a Cobresal en El Teniente por la fecha 27 de la Liga de Primera

Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.

Domingo 8 de noviembre

Universidad Católica 3-0 Deportes Limache. Finalizado. Claro Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).

Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio La Florida.

0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).

Ñublense 1-1 Colo Colo, Entretiempo. Estadio Municipal "Nelson Oyarzún Arenas". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 14' Arturo Vidal (CC); 1-1: 29' Lucas Molina (ÑUB)

Universidad de Chile 1-0 Cobresal, Entretiempo. Estadio El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 14' Steffan Pino, en contra (UCH)

Unión La Calera vs. Huachipato. 17:30 horas . Estadio "Nicolás Chahuán".

. Estadio "Nicolás Chahuán". Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena 1-0 Palestino. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 65' Diego Rubio (DLS)

Everton 0-2 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio Sausalito. Sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)