[En vivo] U. de Concepción venció a O'Higgins en el cierre de la fecha 27
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Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.
Domingo 8 de noviembre
1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).
0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).
0-1: 14'; Arturo Vidal (CC), 1-1: 29'; Lucas Molina (ÑUB), 1-2: 90+2'; Marcos Bolados (CC)
1-0: 14' Steffan Pino, en contra (UCH); 2-0: 89' Igor Lichnovsky (UCH); 2-1: 90+2' Benjamín Valenzuela (CSL)
1-0: 23'; Nicolás Ferreyra (ULC)
1-0: 39' Cristofher Mesías (UDEC); 2-0: 40' Harol Salgado (UDEC); 2-1: 45+1' Alan Robledo (OHI); 2-2: 71' Tomás Avilés (OHI); 3-2: 89' Moisés González (UDEC)
1-0: 65' Diego Rubio (DLS)
0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)