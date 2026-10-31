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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fernando Zampedri de Universidad Católica encabeza el listado.

[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera
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Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026:

#JugadorClubGoles
1 Fernando Zampedri Universidad Católica 27
2 Javier Correa  Colo Colo 18
3 Daniel Castro Deportes Limache 14
4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 13
5 Alan Medina Everton 12
6 Lionel Altamirano Huachipato 10
6 Sebastián Sáez Unión La Calera 10
8 Nelson Da Silva Palestino 9
8 Nicolás Johansen Coquimbo Unido 9
10 Jeisson Vargas Deportes La Serena 8

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