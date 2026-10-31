Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
Fernando Zampedri de Universidad Católica encabeza el listado.
Fernando Zampedri de Universidad Católica encabeza el listado.
Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026:
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|27
|2
|Javier Correa
|Colo Colo
|18
|3
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|14
|4
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|13
|5
|Alan Medina
|Everton
|12
|6
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|10
|6
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|10
|8
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
|8
|Nicolás Johansen
|Coquimbo Unido
|9
|10
|Jeisson Vargas
|Deportes La Serena
|8