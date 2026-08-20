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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 20
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 19 46 +21 Libertadores
2 Universidad de Chile 19 36 +13 Libertadores
3 Universidad Católica 18 30 +14 Duelo Chile 4
4 Palestino 
 19 30 +4 Sudamericana
5 Ñublense 18 29 +2 Sudamericana
6 Everton 19 27 +6 Sudamericana
7 Deportes Concepción 19 26 -1 -
8 Coquimbo
Unido		 17 25 +3 -
9 Deportes
Limache		 18 24 +5 -
10

O'Higgins

 19 24 -6 -
11 Huachipato 19 24 -8 -
12 Deportes
La Serena		 19 23 -3 -
13 Audax Italiano 19 21 -3 -
14 U. de Concepción 18 19 -17 -
15 Cobresal 19 17 -10 Descenso
16 Unión La Calera 19 13 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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