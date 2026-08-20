Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 20
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|19
|46
|+21
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|19
|36
|+13
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|18
|30
|+14
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|19
|30
|+4
|Sudamericana
|5
|Ñublense
|18
|29
|+2
|Sudamericana
|6
|Everton
|19
|27
|+6
|Sudamericana
|7
|Deportes Concepción
|19
|26
|-1
|-
|8
|Coquimbo
Unido
|17
|25
|+3
|-
|9
|Deportes
Limache
|18
|24
|+5
|-
|10
|
O'Higgins
|19
|24
|-6
|-
|11
|Huachipato
|19
|24
|-8
|-
|12
|Deportes
La Serena
|19
|23
|-3
|-
|13
|Audax Italiano
|19
|21
|-3
|-
|14
|U. de Concepción
|18
|19
|-17
|-
|15
|Cobresal
|19
|17
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|19
|13
|-20
|Descenso