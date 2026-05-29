Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 14 de la Liga de Primera 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
Actualizada con los resultados de la fecha anterior.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|13
|30
|+12
|Libertadores
|2
|Huachipato
|13
|22
|+4
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|13
|21
|+9
|Duelo Chile 4
|4
|Universidad Católica
|13
|20
|+8
|Sudamericana
|5
|Coquimbo Unido
|13
|20
|+3
|Sudamericana
|6
|Palestino
|13
|20
|+1
|Sudamericana
|7
|Everton
|13
|19
|+4
|-
|8
|O'Higgins
|12
|19
|0
|-
|9
|Ñublense
|13
|18
|-2
|-
|10
|Universidad de Concepción
|13
|18
|-9
|-
|11
|Universidad de Chile
|12
|17
|+4
|-
|12
|Deportes La Serena
|13
|17
|-2
|-
|13
|Audax Italiano
|13
|14
|-3
|-
|14
|Cobresal
|13
|13
|-6
|-
|15
|Deportes Concepción
|13
|11
|-9
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|13
|10
|-14
|Descenso