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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 14 de la Liga de Primera 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 14 de la Liga de Primera 2026
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Actualizada con los resultados de la fecha anterior.

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 13 30 +12 Libertadores
2 Huachipato 13 22 +4 Libertadores
3 Deportes Limache 13 21 +9 Duelo Chile 4
4 Universidad Católica 13 20 +8 Sudamericana
5 Coquimbo Unido 13 20 +3 Sudamericana
6 Palestino 13 20 +1 Sudamericana
7 Everton 13 19 +4 -
8 O'Higgins 12 19 0 -
9 Ñublense 13 18 -2 -
10 Universidad de Concepción 13 18 -9 -
11 Universidad de Chile 12 17 +4 -
12 Deportes La Serena 13 17 -2 -
13 Audax Italiano 13 14 -3 -
14 Cobresal 13 13 -6 -
15 Deportes Concepción 13 11 -9 Descenso
16 Unión La Calera 13 10 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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