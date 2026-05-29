[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 14 de la Liga de Primera 2026

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Actualizada con los resultados de la fecha anterior.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 13 30 +12 Libertadores 2 Huachipato 13 22 +4 Libertadores 3 Deportes Limache 13 21 +9 Duelo Chile 4 4 Universidad Católica 13 20 +8 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 13 20 +3 Sudamericana 6 Palestino 13 20 +1 Sudamericana 7 Everton 13 19 +4 - 8 O'Higgins 12 19 0 - 9 Ñublense 13 18 -2 - 10 Universidad de Concepción 13 18 -9 - 11 Universidad de Chile 12 17 +4 - 12 Deportes La Serena 13 17 -2 - 13 Audax Italiano 13 14 -3 - 14 Cobresal 13 13 -6 - 15 Deportes Concepción 13 11 -9 Descenso 16 Unión La Calera 13 10 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.