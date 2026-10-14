Estudio internacional: El fútbol chileno tiene la estatura más baja del mundo

Una llamativa estadística arrojó el más reciente reporte del prestigioso Observatorio del Fútbol (CIES), ente que determinó que la Liga de Primera del fútbol chileno es la competencia doméstica con el promedio de estatura más bajo del mundo entre las 50 principales competencias de Primera División analizadas.

El informe midió la estatura promedio de las alineaciones titulares presentadas por los clubes en la actual temporada, donde el torneo chileno se ubicó en el primer lugar del listado con una media de apenas 177,89 centímetros, siendo la única competencia que no alcanza a superar los 1,78 metros.

En el segundo puesto quedó la J1 League de Japón, con un promedio de 178,50 cm, mientras que el podio lo completó la Liga 1 de Perú con 178,63 cm.

El resto del top ten lo completan solo competiciones latinoamericanas.

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