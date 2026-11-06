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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Everton busca consolidarse en zona de copas ante un Deportes Concepción al acecho

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "ruleteros" vuelven a hacer de locales tras dos jornadas ante un "león de Collao" envalentonado.

Everton busca consolidarse en zona de copas ante un Deportes Concepción al acecho
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Un atractivo pleito en la parte alta de la tabla animarán Everton y Deportes Concepción este sábado 7 de noviembre en el Sausalito, recinto que verá rodar el balón a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el marco de la fecha 27 de la Liga de Primera.

La escuadra "oro y cielo" asume el cruce instalada en el quinto casillero con 40 puntos y a 8 unidades de asegurar su presencia en la fase previa de la Copa Sudamericana, esto tras rescatar una épica igualdad 2-2 en su visita a Cobresal.

En la vereda opuesta, el "león de Collao" arriba noveno con 35 unidades y quedaron a tiro de cañón de los puestos de avanzada tras conseguir un vital triunfo 1-0 sobre Palestino.

En su último cruce, los viñamarinos festejaron en el primer semestre con claridad por 0-2 en suelo penquista.

Con el arbitraje de Nicolás Gamboa, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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