Pareja de Sebastián Lelio: "Te amo en esta vida y en todas las que vendrán"

Horas después de que usara su cuenta de Instagram para dar a conocer la muerte de su marido, el cineasta Sebastián Lelio, la actriz Amalia Kassai publicó un conmovedor mensaje en la misma red social para expresar sus sentimientos ante la pérdida.

"Te amo. No cabe en la palabra. No cabe en mi cuerpo. No cabe en el tiempo. No cabe", escribió la viuda del director de "Una mujer fantástica" y "Gloria".

"Te amo en esta vida y en todas las que vendrán", añadió la intérprete.

"Sé que para muchos Seba es una persona importante. Iluminaba todo y a todo lo que rodeaba", apuntó antes de dar las "gracias por sus toneladas de mensajes de amor y apoyo, pero no estoy en condiciones de contestar nada".

"Pronto avisaremos las coordenadas para que se puedan despedir de él. Solo queda el amor", cerró la actriz.