Everton oficializó salida de Torrente y anunció quién se hará cargo del equipo

Everton hizo oficial este martes la salida de Javier Torrente y su cuerpo técnico del cuadro viñamarino y confirmó el staff institucional que estará a cargo del equipo estelar durante este periodo.

Según un comunicado del cuadro viñamarino, se trabaja "arduamente para definir al nuevo cuerpo técnico", mientras que anunció que Davis González, DT de la serie de Proyección, se hará cargo del plantel profesional junto a un "staff institucional", donde también estará presente Julio Barroso, jefe de las divisiones menores del club.

En lo que respecta a Torrente, el cuadro "ruletero" señaló que "agradecemos su profesionalismo, su calidad humana y su cariño por la institución, el que han demostrado cada vez que ha sido requerido".

"Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales", añadieron.

El cuadro de Viña del Mar marcha último en la Liga de Primera con cuatro derrotas en cuatro partidos y este domingo 1 de marzo a las 12:00 (15:00 GMT) enfrentará a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la quinta fecha.