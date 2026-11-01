Everton rescató un dramático empate con dos goles en los descuentos ante Cobresal

Everton consiguió irse alegre de su visita al Estadio El Cobre de El Salvador después de igualar dramáticamente 2-2 ante Cobresal por la fecha 26 de la Liga de Primera, manteniendo al elenco anfitrión complicado con la parte baja de la tabla.

Bajo la exigente temperatura del "campamento minero", la primera mitad se caracterizó por la fricción en la zona media y la escasez de ocasiones en las áreas, consumando un descanso sin goles.

La escuadra adiestrada por Gustavo Huerta encontró la contundencia en el complemento, abriendo la cuenta con un remate de Juan Fuentes (59') y estirando la diferencia mediante un penal convertido por Julián Brea (72').

Pero cuando el dueño de casa contaba sus tres puntos, el cuadro de Walter Ribonetto reaccionó en los descuentos y emparejó el marcador en una ráfaga con apariciones de Hugo Magallanes (90+5') de cabeza y Josué Ovalle (90+6') tras un grosero error del meta Alejandro Santander.

Con este resultado, Everton sumó 40 unidades en la cuarta posición y recibirá a Deportes Concepción el 7 de noviembre en el Estadio Sausalito.

Mientras que Cobresal encadenó su tercer empate consecutivo para situarse decimocuarto con 27 puntos, a cuatro de la zona de descenso directo antes de visitar a Universidad de Chile el 8 de noviembre.