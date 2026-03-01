Everton se destapó con un triunfazo a domicilio ante U. de Concepción

Everton despertó en el "Ester Roa" y cosechó su primera victoria en la Liga de Primera con un sólido marcador de 3-0 sobre Universidad de Concepción, en el marco de la quinta fecha.

La escuadra viñamarina abrió la cuenta al minuto 10 con la aparición de Alan Medina, quien aprovechó para interceptar un pase demasiado corto para el arquero Santiago Silva, dejándolo en el camino para definir.

El propio Medina repitió en el marcador solo seis minutos después para castigar a un "Campanil" pálido, sin inspiración ni claridad.

La mejoría evertoniana, justo después de haber despedido al DT Javier Torrente, se remarcó aún más con el tercer tanto, a los 58' con Lucas Soto.

La visita desperdició más opciones para extender la diferencia, aunque la UdeC continuó sufriendo por otra vía: Cecilio Waterman vio la tarjeta roja directa a los 73' por una agresión sin balón que fue detectada por el VAR.

De esta manera, Everton sumó sus primeras tres unidades y volvió a festejar por primera vez en siete partidos: No celebraba desde el 9 de noviembre de 2025, con un 1-2 sobre Cobresal por la fecha 27 de aquel torneo.

En cuanto a la Udec, se quedó con siete puntos en la novena ubicación de la tabla.