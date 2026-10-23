Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Fecha 25: O'Higgins empató con Cobresal en El Teniente
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.
Sábado 24 de octubre
1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)
1-0: 40' Nicolás Garrido (OHI); 1-1: 66' Steffaan Pino (CSL)
Domingo 25 de octubre
Lunes 26 de octubre
Viernes 23 de octubre
0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)