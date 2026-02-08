Garnero tras la victoria de la UC: Por momentos lo hicimos muy bien, aunque todavía nos falta precisión

Tras la victoria de Universidad Católica por 2-0 ante Deportes Concepción, el técnico de los cruzados, Daniel Garnero, realizó un análisis del rendimiento del equipo, destacando los pasajes positivos del encuentro, aunque reconoció que existen aspectos por corregir.

"Por momentos lo hicimos muy bien, pero nos sigue faltando tener esa precisión en las terminaciones en el inicio del juego. Dejamos el partido abierto y terminó siendo de ida y vuelta, y eso no es bueno", señaló el entrenador, quien igualmente rescató el control ejercido por su equipo en varios tramos del encuentro.

En esa línea, Garnero enfatizó en los momentos favorables que tuvo la UC tras abrir el marcador: "Me quedo con lo positivo, con el momento en que controlamos y dominamos al rival. Manejar mejor los tiempos tras el gol nos permitió volver a encontrar espacios", explicó.

Además, el entrenador remarcó la importancia de hacerse fuerte en casa, especialmente pensando en desafíos mayores. "La idea siempre es ser fuertes de local para cumplir los objetivos. Si te haces fuerte de local, sobre todo en torneos internacionales, tienes más chances", comentó.

Sobre la conformación del plantel, Garnero explicó que la llegada de refuerzos respondió a una planificación previa. "Las incorporaciones se acloparon con facilidad y de gran manera. Es un plantel de mucha jerarquía y necesitábamos jugadores de esas características"dijo.

Finalmente, con respecto al problema cardíaco de Daniel González,el estratega llamó a la tranquilidad y destacó el respaldo del plantel. "Lo acompañamos en cada momento y en muy poco tiempo estará nuevamente con nosotros. Para esa fechas cuando se apreta el calendario no tendrá ningún problema", concluyo.