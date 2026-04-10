Huachipato aprovechó las desatenciones de O'Higgins para ganar y dar un salto en la Liga

En un duelo por los puestos de avanzada, Huachipato consiguió aprovechar los errores de O'Higgins y lo derribó por 2-0 en su visita a El Teniente, arremetiendo en el podio de la Liga de Primera durante el inicio de la novena jornada.

De entrada, los dirigidos por Jaime García consiguieron golpear a los rancagüinos cuando Cris Martínez anotó a los 38 segundos. La jugada se armó del saque inicial y Nelson Guaiquil terminó asistiendo para el cabezazo del ariete.

Esto remeció a los pupilos y a un Lucas Bovaglio que venían viviendo solo alegrías en su temporada, por lo que la reacción se estrelló directo con los guantes del joven meta Christian Bravo (16' y 30').

De cara al complemento el arco de los forasteros siguió siendo exigido por los "celestes". No obstante cuando el tiempo expiraba, vino un grosero error de Omar Carabalí que le dejó servida la pelota a un Marío Briceño (85') que remató a puerta vacía.

Consumado el tiempo reglamentario, Huachipato festejó un resultado que lo dejó parcialmente tercero con 15 puntos a O'Higgins séptimo con 13 unidades, todo esto a falta de que se desarrolle por completo la jornada.

Ahora, los rancagüinos tendrán que sacudirse de esto visitando a Sao Paulo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana el 14 de abril en el Morumbi. En tanto, los "acereros" harán de anfitriones ante Audax por la Primera División el 19 de dicho mes.