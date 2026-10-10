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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Huachipato batió a O'Higgins y presiona en la zona de Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Jaime García hiló su tercera victoria consecutiva.

Los acereros están provisoriamente en el sexto lugar.

Huachipato batió a O'Higgins y presiona en la zona de Copa Sudamericana
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Huachipato dio un zarpazo este sábado en Talcahuano y se impuso por 2-0 ante un O'Higgins que no levanta cabeza en el comienzo de la fecha 24 de la Liga de Primera, asegurando así su tercer triunfo consecutivo y entrando de lleno en la zona de clasificación para Copa Sudamericana.

Con un invicto de hace nueve encuentros frente al "capo de provincia", el elenco anfitrión logró destrabar las acciones del duelo en el cierre de la primera fracción gracias a un remate de Maximiliano Rodríguez (45+2') tras asistencia de Harold Antiñirre.

La escuadra adiestrada por Jaime García mantuvo la iniciativa durante el complemento y aumentó las cifras cuando Claudio Sepúlveda definió en dos tiempos tras una cesión del propio Rodríguez (65').

Con este resultado, Huachipato alcanzó 34 puntos en la sexta posición antes de visitar a Audax Italiano el 25 de octubre a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Mientras que O'Higgins se estancó en el decimotercer lugar con 27 unidades y se enfocará en la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, programada para el 16 de octubre a las 20:30 (23:30 GMT) en el Claro Arena.

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