Huachipato desperdició la chance de entrar en zona de copas tras empate con La Serena

Huachipato desperdició este domingo en Talcahuano la chance de meterse en la zona de copas en la fecha 26 de la Liga de Primera, tras cosechar un empate sin goles ante Deportes La Serena, que jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos.

El equipo dirigido por Jaime García buscó la victoria en su recinto, pero se encontró con la resistencia de los pupilos de Felipe Gutiérrez.

En la segunda parte, Gonzalo Figueroa fue expulsado por un codazo (47') y los granates, con la desventaja numérica, movieron piezas para reforzar la defensa y aguantaron todo el complemento ante el asedio de los acereros.

Con el resultado, Huachipato quedó con 36 puntos en el séptimo lugar, a uno de Limache, que marca el corte en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana; y La Serena está décimo, con 34 unidades.

En la próxima fecha, Huachipato visitará al colista Unión La Calera y La Serena recibirá a Palestino.