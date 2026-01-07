Huachipato oficializó a Harold Antiñirre como su nuevo fichaje para la temporada 2026

Huachipato anunció este miércoles la llegada del atacante nacional Harold Antiñirre y sumó así su tercera incorporación de cara a la nueva temporada 2026.

El jugador de 23 años arribó al cuadro "acerero" procedente de Deportes Puerto Montt, club en el que debutó profesionalmente y jugó desde 2019.

Antiñirre, fue elegido por la Gala Crack de TNT Sports como el mejor jugador de Segunda División en 2025, año en el que disputó 22 partidos y registró once goles y siete asistencias.

Con esto, el nacido en Hornopirén, se incorporó a Cristián Toro y Carlos Herrera como los nuevos refuerzos de los comandados por Jaime García.

Otra buena noticia para Huachipato

El club posterior al anunció de Antiñirre, anunció la renovación de Nicolás Vargas por un año más. "El jugador Acerero y Campeón de Copa Chile🇨🇱 renovó su vínculo contractual con Huachipato y seguirá vistiendo nuestros colores rumbo a los importantes desafíos del 2026", comunicó el club.