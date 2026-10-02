Huachipato superó a U. de Concepción en duelo pendiente y se ilusiona con la zona de copas

La Liga de Primera se puso al día este viernes y Huachipato lo festejó tras vencer por 2-0 a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" en su duelo pendiente por la fecha 23.

En un compromiso postergado por la realización del Rally del Biobío a inicios de septiembre, el elenco "acerero" se sobrepuso a un tanto anulado a Harold Antiñirre (16') y abrió la cuenta cuando Sergio Núñez eludió al guardameta Jorge Broun para definir sin oposición (28').

El trámite se inclinó a favor de los pupilos de Jaime García apenas iniciado el complemento, momento en que Cristhofer Mesías recibió una roja (46').

Posteriormente, los descargos al juez también vinieron de Osvaldo González (86'), quien también resultó expulsado.

Con esto, Lionel Altamirano (90+6') se encargó de sellar el triunfo sobre los descuentos para posicionar a Huachipato noveno con 31 puntos antes de recibir en Talcahuano a O'Higgins el 10 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT).

Mientras que el equipo de Cristián Muñoz quedó estancado en el decimoquinto lugar con 22 unidades le tocará retomar el torneo con una decisiva visita a Cobresal el mismo día a las 15:00 (18:00 GMT).