Guagüita falleció tras ser atropellada accidentalmente por su papá en La Florida

Una guagua de un año y cuatro meses falleció tras ser atropellada de manera accidental por su padre mientras este realizaba una maniobra vehicular afuera de una casa en la comuna de La Florida.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cuando la familia se aprestaba a dejar a la bebé en el domicilio de su abuela.

Tras el impacto, la pequeña fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Dra. Eloísa Díaz, donde, pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

"El padre de la menor manifiesta que, mientras llegaba al domicilio de su suegra a dejar a su hija y su esposa, al retirarse no se percatan de que la hija sigue a la madre y, al dar marcha al vehículo, lamentablemente la atropella, trasladándola él mismo de forma inmediata al Hospital de La Florida", narró el capitán Germán Galarce, subcomisario de la 61ª Comisaría de la comuna.

Asimismo, el oficial confirmó que "lamentablemente, personal médico constata la muerte de la menor producto de las lesiones".

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado quedó a cargo de las diligencias para esclarecer con precisión la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.