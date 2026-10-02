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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Huachipato venció a U. de Concepción en su duelo pendiente de la fecha 23

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Huachipato venció a U. de Concepción en su duelo pendiente de la fecha 23
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Universidad de Concepción y Huachipato se enfrentan este viernes en el Estadio "Ester Roa", en un duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

  • U. de Concepción 0-2 Huachipato. Finalizado. Estadio "Ester Roa".

0-1: 28' Sergio Núñez (HUA); 0-2: 90+3' Lionel Altamirano (HUA)

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