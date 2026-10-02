Huachipato venció a U. de Concepción en su duelo pendiente de la fecha 23

Universidad de Concepción y Huachipato se enfrentan este viernes en el Estadio "Ester Roa", en un duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

U. de Concepción 0-2 Huachipato. Finalizado. Estadio "Ester Roa".

0-1: 28' Sergio Núñez (HUA); 0-2: 90+3' Lionel Altamirano (HUA)