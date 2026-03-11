Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Juan Cruz dejó la banca de Universidad de Concepción por "situaciones personales"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico trasandino dirigió cinco partidos con dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Universidad de Concepción anunció este miércoles la salida de Juan Cruz como entrenador del "campanil" por motivos personales.

A través de redes sociales, el conjunto penquista explicó que "esta determinación se produce a raíz de una serie de situaciones personales que le impiden continuar en el proyecto".

"El equipo seguirá a cargo de Facundo Gareca, Cristian Duarte, Leonardo Felicia y Ramiro Peragallo, además de todo el staff del club, hasta que se concrete la llegada del próximo entrenador y cuerpo técnico", complementaron.

El estratega argentino arribó al club a inicios de año luego del sorpresivo término del proceso de Cristian Muñoz, quien lideró la obtención del título de la Liga de Ascenso 2025, resultado que le dio a la UDEC su boleto de regreso a Primera División.

En sus cinco partidos al mando del elenco universitario, Real cosechó dos victorias, un empate y dos derrotas.

