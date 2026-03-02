Justo Giani arremetió contra la cancha del "Nelson Oyarzún": "Estaba muy mala, no se podía jugar"

Pese a la victoria de Universidad Católica 2-1 frente a Ñublense por la quinta fecha de la Liga de Primera, Justo Giani, atacante cruzado arremetió contra el estado de la cancha del Estadio "Nelson Oyarzún".

"Fue un partido difícil. La cancha estaba muy mala, no se podía jugar. Fue un partido duro, se jugó poco, son de esos partidos que tienes que ganar", cuestionó el trasandino.

Además, sobre el insólito gol que perdió sin arquero, sostuvo que "erré uno increíble, no sé si estaba offside, el defensor me la sacó con la rodilla".

Por último, Giani comentó sobre el momento del elenco de la franja y el próximo desafío. "El grupo está bien, estamos pensando en O'Higgins, yendo paso a paso", finalizó.

¿Cuál es el siguiente encuentro de Universidad Católica?

El conjunto cruzado visitará a O'Higgins este sábado 7 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "El Teniente" por la sexta fecha de la Liga de Primera.