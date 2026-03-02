Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, analizó este lunes los efectos del conflicto en Medio Oriente y advirtió que la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán provocará un inminente alza en el precio de los combustibles en Chile.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto enfatizó que "en el caso del precio de las gasolinas, de aquí a tres semanas más va a aumentar, toda vez también que tenemos un precio del petróleo más alto y un tipo de cambio más depreciado producto de una mayor demanda de dólares como activo de refugio".

"Con un cambio más depreciado y mayor precio del petróleo, en tres semanas más seguramente estaremos hablando de variaciones de en torno a 27-28 pesos por litro en el caso de las gasolinas y 19-20 pesos en el caso del diésel", puntualizó.

