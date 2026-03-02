Oficialismo busca cerrar gobierno de Gabriel Boric con "máxima cohesión" ante inminente cambio de mando

A solo nueve días de que se concrete el cambio de mando el próximo 11 de marzo en Valparaíso, las fuerzas que sustentan la actual administración de Gabriel Boric buscan dar una señal de unidad.

Este lunes se retomó el comité político ampliado en el Palacio de La Moneda, instancia que no se realizaba desde el pasado 12 de enero tras el quiebre provocado por las repercusiones del fallo en el caso de Gustavo Gatica.

El objetivo de la cita fue limar asperezas y coordinar el cierre de la gestión. El ánimo entre los dirigentes era de "terminar el gobierno lo más cohesionados posible", a pesar de las diferencias que persisten en materias de política internacional, específicamente respecto al conflicto en Medio Oriente.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, enfatizó que "hemos sido parte del gobierno los cuatro años, por lo tanto, lo razonable, lo normal, es cerrar con el gobierno con los mayores niveles de cohesión que sea posible, sin perjuicio de que a partir del 11 la realidad es distinta. Y más allá de que tengamos una o más oposiciones, lo importante es la articulación que debe darse entre las oposiciones".

En la reunión también se abordaron prioridades legislativas, como la ofensiva para avanzar en el proyecto de Sala Cuna y el debate sobre la reforma al sistema político, que ha generado reparos en sectores como Acción Humanista.

De cara al futuro, se confirmó la realización de un cónclave este viernes que sumará a alcaldes, gobernadores y a la Democracia Cristiana para definir el camino del sector tras dejar el poder.

Reunión de Boric y Kast por cable submarino de China

En paralelo, el cambio de mando enfrenta un nuevo punto de fricción, puesto que mañana se llevará a cabo el tercer encuentro oficial entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, para abordar específicamente la situación del cable submarino con China, que derivó en sanciones por parte de Estados Unidos.

Desde el equipo de Kast, la futura ministra vocera, Mara Sedini, calificó -en conversación con T13- que el manejo del actual Ejecutivo sobre el proyecto como "equívoco, inexacto y poco transparente".

Por su parte, el senador Iván Moreira aseguró, en la previa del encuentro, que la finalidad de éste es que "es que el Presidente Kast recoja todos los antecedentes por las tareas pendientes que deja el Presidente Boric. Más allá de lo que se converse, lo importante es que se conozcan los antecedentes, de todas estas materias, con la veracidad que requieren".

En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) apuntó contra el equipo de Kast: "Quien también ha actuado de manera cuestionable es la oficina del Presidente electo, desde la perspectiva de que ha mostrado matices y diferencias importantes con el actual Gobierno, cuando uno esperaría que la política exterior se mantenga como una política de Estado", reprochó.

Se espera que la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, responda a las acusaciones del equipo de Kast en su próxima vocería desde el Palacio de La Moneda.