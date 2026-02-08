Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena y venció a Deportes Concepción

Universidad Católica consiguió su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 tras vencer 2-0 a Deportes Concepción por la segunda fecha del torneo.

Tras un primer tiempo disputado, con más aproximaciones del cuadro lila, Fernando Zampedri marcó el primer gol del encuentro para los cruzados a los 51 minutos, luego de una gran asistencia de Matías Palavecino que dejó mano a mano al "Toro".

A los 71' y tras una gran jugada colectiva del elenco de la franja, el refuerzo cruzado, Justo Giani definió por arriba del portero Dutra y anotó el segundo gol para el equipo de la precordillera.

Dos minutos después del tanto de la UC, Clemente Montes vio la roja, después de agredir sin balón a Fausto Grillo, dejando con un hombre menos a los locales.

Con este resultado, Universidad Católica se ubicó en la tercera posición de la tabla con cuatro puntos, mientras que Deportes Concepción sigue sin ganar y quedó en la penúltima ubicación con cero puntos junto a Everton.

¿Qué es lo que viene para Universidad Católica y Deportes Concepción?

Los cruzados tendrán una dura visita al El Salvador para enfrentar a Cobresal este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) por la tercera fecha de la Liga de Primera.

Por su parte, el "león de Collao", se medirá ante Universidad de Concepción en el clásico del Biobio este domingo 15 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT).