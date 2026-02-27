La Calera superó a Audax y alcanzó el liderato de la Liga de Primera

Unión La Calera concretó una victoria fundamental este viernes al derrotar por 3-0 a Audax Italiano en el inicio de la quinta jornada del certamen nacional. El equipo de la Región de Valparaíso disipó las dudas generadas por sus caídas previas y se instaló en el primer lugar de la tabla de posiciones, a la espera del desarrollo del resto de la fecha.

El delantero argentino Sebastián Sáez inauguró el marcador a los 21 minutos del primer tiempo. El atacante de 41 años aprovechó un centro del volante uruguayo Kevin Méndez para conectar un cabezazo certero que batió la resistencia del portero itálico. Durante la primera etapa, el dueño de casa controló las acciones ante un rival que mostró escasa profundidad.

En el complemento, el técnico de Audax Italiano, Gustavo Lema, introdujo variantes que equilibraron el trámite del compromiso. Sin embargo, el árbitro chileno Cristián Galaz sancionó un penal tras una falta sobre Méndez a los 68 minutos. Sáez ejecutó la pena máxima con un potente derechazo para sentenciar su segunda conquista personal de la noche.

El encuentro se tornó friccionado en los minutos finales. El mediocampista Juan Manuel Requena resultó expulsado tras un impacto sobre Federico Mateos, decisión ratificada por el VAR. No obstante, el propio Mateos abandonó la cancha por doble amonestación a los 88'. Sobre el cierre del partido, Kevin Méndez decretó la estocada definitiva en el "Nicolás Chahuán Nazar".

Gracias a este resultado, Unión La Calera alcanzó el liderato con 9 puntos junto a Huachipato y Colo Colo. El cuadro de La Florida, en tanto, se estancó con siete unidades en la séptima ubicación. En la siguiente fecha, los "cementeros" enfrentarán a Deportes La Serena, mientras que el club audino se medirá ante los "albos" en el Estadio Bicentenario de La Florida.