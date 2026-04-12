La programación de la décima fecha de la Liga de Primera

La décima fecha de la Liga de Primera se desarrollará a partir de este viernes 17 de abril con el duelo entre Deportes Limache y Universidad de Concepción a las 20:00 horas.

Uno de los choques más atractivos de la jornada será la vuelta de Colo Colo a disputar un partido tras el receso de la fecha pasada, cuando reciba a Palestino. De la misma manera, Universidad de Chile buscará ser una visita ingrata para Everton en el Estadio Sausalito.

La fecha se cerrará este lunes 20 de abril en el Claro Arena, cuando Universidad Católica reciba a Unión La Calera.

Revisa la agenda de la fecha 10:

Viernes 17 de abril

Deportes Limache vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández".

Sábado 18 de abril

Everton vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio Sausalito.

17:30 horas. Estadio Sausalito. Deportes Concepción vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Domingo 19 de abril

Coquimbo Unido vs. Ñublense . 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso".

. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso". Cobresal vs. O'Higgins . 15:30 horas. Estadio El Cobre.

. 15:30 horas. Estadio El Cobre. Colo Colo vs. Palestino . 18:30 horas. Estadio Monumental.

. 18:30 horas. Estadio Monumental. Huachipato vs. Audax Italiano. 20:45 horas. Estadio Huachipato.

Lunes 6 de abril