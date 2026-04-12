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La programación de la décima fecha de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
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La décima fecha de la Liga de Primera se desarrollará a partir de este viernes 17 de abril con el duelo entre Deportes Limache y Universidad de Concepción a las 20:00 horas.
Uno de los choques más atractivos de la jornada será la vuelta de Colo Colo a disputar un partido tras el receso de la fecha pasada, cuando reciba a Palestino. De la misma manera, Universidad de Chile buscará ser una visita ingrata para Everton en el Estadio Sausalito.
La fecha se cerrará este lunes 20 de abril en el Claro Arena, cuando Universidad Católica reciba a Unión La Calera.
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