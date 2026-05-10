La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera

Después de disputar la cuarta y quinta fecha en la Copa de la Liga, la Liga de Primera vuelve a su desarrollo habitual con un duelo en simultáneo a partir de este próximo viernes.

La acción de esta nueva jornada se extenderá hasta el domingo, donde el grueso de los partidos dará cierre al retorno de la jornada.

Revisa la programación:

Viernes 15 de mayo

Palestino vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

20:00 horas. Estadio Santa Laura. Coquimbo Unido vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 16 de mayo

O'Higgins vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Estadio El Teniente.

17:30 horas. Estadio El Teniente. Deportes Limache vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 17 de mayo