Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
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Después de disputar la cuarta y quinta fecha en la Copa de la Liga, la Liga de Primera vuelve a su desarrollo habitual con un duelo en simultáneo a partir de este próximo viernes.
La acción de esta nueva jornada se extenderá hasta el domingo, donde el grueso de los partidos dará cierre al retorno de la jornada.
Revisa la programación:
Viernes 15 de mayo
Sábado 16 de mayo
Domingo 17 de mayo