Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago9.7°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la agenda en Cooperativa.cl.

La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de disputar la cuarta y quinta fecha en la Copa de la Liga, la Liga de Primera vuelve a su desarrollo habitual con un duelo en simultáneo a partir de este próximo viernes.

La acción de esta nueva jornada se extenderá hasta el domingo, donde el grueso de los partidos dará cierre al retorno de la jornada.

Revisa la programación:

Viernes 15 de mayo

  • Palestino vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Santa Laura.
  • Coquimbo Unido vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 16 de mayo

  • O'Higgins vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Estadio El Teniente.
  • Deportes Limache vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 17 de mayo

  • Huachipato vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio Huachipato.
  • Cobresal vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Colo Colo vs. Ñublense. 17:30 horas. Estadio Monumental.
  • Deportes Concepción vs. Everton. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada