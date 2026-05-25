La programación de la fecha 14 de la Liga de Primera

Este fin de semana continuará la acción de la Liga de Primera, con el desarrollo de la decimocuarta fecha, la penúltima de la primera rueda.

Las acciones comenzaran el viernes, con un duelo clave de Cobresal, que lucha por mantenerse fuera de la zona de descenso, ante Ñublense.

El líder Colo Colo tendrá su turno el sábado, ante La Serena en La Portada; y U. de Chile jugará en esa misma jornada, ante el complicado Deportes Concepción.

Otro duelo interesante lo protagonizará el campeón defensor, Coquimbo Unido, ante Deportes Limache en Quillota el día domingo; y Universidad Católica visitará al escolta de la Liga, Huachipato, en Talcahuano.

Revisa la programación de la fecha 14:

Viernes 29 de mayo

Cobresal vs. Ñublense. 18:00 horas . Estadio El Cobre

. Estadio El Cobre Universidad de Concepción vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 30 de mayo

Deportes La Serena vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio La Portada

Estadio La Portada Universidad de Chile vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Nacional

Domingo 31 de mayo