Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la tercera fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda para los partidos de la Liga de Primera.

La Liga de Primera 2026 continúa este fin de semana con la tercera fecha del certamen, comenzando el viernes 13 de febrero con el duelo entre Everton y Huachipato, además de Palestino ante Universidad de Chile. 

El vigente campeón, en tanto, enfrentará en la jornada sabatina como visitante a Deportes La Serena en el clásico de la Región de Coquimbo. Ese mismo día, Universidad Católica visitará a Cobresal en EL Salvador.

La fecha la cerrarán Colo Colo y Unión la Calera el domingo en el Estadio Monumental.

Revisa acá la programación:

Viernes 13 de febrero

  • Everton vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio por confirmar.
  • Palestino vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 14 de febrero

  • Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".
  • Cobresal vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 15 de febrero

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Ñublense vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelsón Oyarzún".
  • Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental.

