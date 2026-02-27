La Serena venció a Cobresal con gol antes del minuto y logró su primer triunfo

Deportes La Serena venció por 1-0 a Cobresal en el Estadio El Cobre por la quinta fecha de la Liga de Primera y logró su primera victoria en el torneo nacional arrebatándole el invicto a los locales.

Los "Papayeros" sorprendieron con un gol al minuto de juego obra de Jeisson Vargas, lo que les permitió controlar el partido y mantener la ventaja durante todo el primer tiempo, sin que los locales lograran igualar antes del descanso.

En el complemento, el conjunto de Gustavo Huerta dominó la posesión y presionó en busca del empate, pero los granates resistieron con orden el asedio minero y sellaron su primer triunfo en el campeonato de Primera División.

Con este resultado, Deportes La Serena sumó cinco puntos y escaló hasta el puesto 12 de la tabla de posiciones, mientras que Cobresal se mantuvo con siete unidades en el séptimo lugar.

El siguiente partido por la Liga de Primera, de los "Papayeros" será de local frente a Unión La Calera el viernes 6 de marzo a las 18:00 horas, por su parte los "Mineros" se medirán de visita ante Palestino el domingo 8 de marzo a las 20:30 horas.