La U buscará escalar en la tabla ante La Calera en el cierre de la primera rueda en la Liga de Primera

Universidad de Chile buscará escalar en la tabla de posiciones ante Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán", en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera, este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT). Los azules se encuentran en el noveno lugar con 20 puntos.

El cuadro dirigido por Fernando Gago viene de sufrir una dolorosa eliminación en la Copa de la Liga tras empatar 2-2 frente a Audax Italiano, mientras que el último encuentro disputado por el torneo nacional venció al complicado Deportes Concepción.

Los azules vienen con multiples bajas, una de las más recientes y dolorosas es la de Charles Aránguiz, que se suma a la de Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Nicolás Fernández y Octavio Rivero.

Tras esto la posible formación de los azules será con: Gabriel Castellón; Marcelo Morales, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Fabián Hormazábal; Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas.

Por su parte, La Calera viene en un buen momento tras lograr la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga tras vencer 2-0 a La Serena. Pero su presente en el torneo nacional es distinto ya que marcha como colista y buscará sumar puntos para salir de esa incomoda posición, aprovechando el traspié de Cobresal.

El cuadro "Cementero" no tiene bajas considerables para este encuentro por lo que la alineación probable es: Nicolás Avellaneda; Daniel Gutiérrez, Nicolás Palma, Yonathan Andía, Christopher Díaz; Yerko Leiva, Juan Manuel Requena, Bayron Oyarzo, Kevin Méndez; Sebastián Sáez, Matías Campos.

Este duelo será arbitrado por Franco Jiménez, asistido por Wladimir Múñoz y Emilio Bastías; el cuarto juez será Nicolás Millas y el VAR estará a cargo de Miguel Araos y Alejandro Molina.

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